Калуга, 20 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. С просьбой разработать и принять закон о статусе «детей войны» сегодня, 20 апреля к спикеру регионального парламента Николаю Любимому на личном приеме граждан обратились калужане Анатолий Аллилуев и Валентина Колдаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области

«Мы не просим какой-либо финансовой помощи, мы хотим, чтобы был законодательно утвержден такой статус, чтобы, к примеру, к врачу «дети войны» могли попасть без очереди», — сказал Анатолий Аллилуев.

«Людям, родившимся в столь непростое время, перенесшим тяготы войны, конечно же, нужно помогать. И депутаты, и правительство понимают это. В пяти регионов страны уже приняты такие законы. И у нас есть парламентарии, которые готовы заняться разработкой законопроекта, внести его на рассмотрение», — сказал Николай Любимов, предложив заняться разработкой документа присутствовавшему на приеме депутату Заксобрания Николаю Федорову.

Парламентарий подтвердил готовность заняться этим важным вопросом, добавив: «Для того чтобы вносить такой закон, нужно предварительно продумать его финансовую составляющую, внести в бюджет следующего года соответствующие расходные статьи. Без денег вводить такой статус нельзя. Ведь как только встанет вопрос о бесплатной прививке или внеочередной диспансеризации, понадобится финансирование».