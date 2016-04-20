Ярославль, 20 апреля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Александр Князьков в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал о влиянии кризисных явлений на экономику региона и о состоянии регионального бюджета.

фото сайта yarregion.ru Александр Князьков

ИА REGNUM: Александр Львович, насколько затронули Ярославскую область общие кризисные явления в экономике страны? Какие сферы региональной экономики вызывают наибольшие опасения и требуют большего внимания со стороны правительства региона?

Ярославская область — субъект Российской Федерации, и, конечно, кризисных явлений мы не избежали. Однако, как ни парадоксально, основной ущерб экономике и бюджету региона принесли отрасли, не связанные напрямую с нынешним кризисом.

Преимущество нашего региона в том, что промышленность у нас в достаточной степени диверсифицирована и поэтому какие-то провалы в одном направлении компенсируются результатами в других отраслях. По итогам 2015 года мы даже чуть-чуть нарастили показатель валового регионального продукта — на 0,8%. По промышленности у нас 105,8%, тогда как в целом по России — 96,4%. По АПК пусть чуть, но всё же более 100%.

Несмотря на кризисные явления в области выросло жилищное строительство. В 2015 году сдано более 700 тысяч кв. м. жилья — рост даже к 2014 году. Провала не произошло, но это во многом объясняется реализацией федеральных программ по расселению аварийного жилья, помощи молодым семьям, предоставления жилья детям-сиротам, т. е. мы поддерживаем из бюджета наши строительные предприятия.

Кстати, поддержка правительства области в виде большого количества налоговых льгот и вычетов существенно помогла малому и среднему бизнесу, который в 2015 году обеспечил поступления в бюджет в размере 2,4 млрд рублей.

Очевидный провал случился в сфере инвестиций. Он не уникален, такое по всей России. У нас произошло снижение объёма инвестиций на 29% по сравнению с 2014 годом. При этом в инвестиционном рейтинге в Российской Федерации мы находимся на 30 месте. Сейчас в региональном инвестиционном портфеле 25 проектов на общую сумму более 60 млрд рублей. Это достаточно большой объём, но, тем не менее, мы констатируем провал в этой сфере, который вызывает определённые опасения на перспективу, т.к. предприятия сокращают свои вложения в реконструкцию, в модернизацию производства. Единственно, где вырос объём инвестиций — предприятия ВПК и предприятия фармацевтического кластера.

Очень сильно мы пострадали из-за сокращения производства пива на «Балтике» и остановки производства на ярославском ЛВЗ. Пострадали в плане резкого сокращения поступлений в бюджет связанных с этим производством акцизов. Подвёл нас и Сбербанк.

ИА REGNUM: В китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», а другой представляет собой «возможность». Какие возможности для экономики региона возникли в связи со сложившейся ситуацией?

Ситуация с санкциями привела к тому, что у ряда предприятий появились дополнительные возможности, связанные с импортозамещением. Эти предприятия значительно продвинулись. Рост у некоторых очень большой — в разы. Это традиционно предприятия ВПК: Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ), Ярославский радиозавод, НПО «Сатурн», «ОДК-Газовые турбины», КБ «Луч», судостроительные предприятия и другие. Они все у нас в плюсе за счёт гособоронзаказа, естественно. Также у нас очень мощный фармацевтический кластер — «Р-Фарм», «Тева». Они тоже в плюсе в связи с программой импортозамещения лекарственных препаратов на территории России. На «Автодизеле» проводят большую работу — был создан новый двигатель, сейчас уже готовят газовую версию его под Евро-5 и под Евро-6. Своевременно была произведена реконструкция на Шинном заводе, предприятие стало конкурентоспособно на своём рынке.

ИА REGNUM: Тем не менее, каковы проблемы реализации новых «возможностей»? Что вы считаете необходимым сделать, но что выходит за рамки ваших полномочий?

Кризис — это всегда сжатие рынка, это ужесточение борьбы между регионами за привлечение инвестора. Поэтому более продвинутые регионы — где создаются особые экономические зоны, где более привлекательная инфраструктура и транспортная логистика — они, конечно, в этой борьбе выигрывают. Инвестор сейчас просто ходит и выбирает, он ищет максимально комфортные условия и бюджетную поддержку, а это в свою очередь во многом зависит от федералов. Есть созданный министерством Фонд поддержки промышленности, который предоставляет льготное кредитование под развитие промышленности, под инвестиции. Мы заявили туда 20 предприятий и только 4 из них получили реальную поддержку от 1 млрд до 500 млн. Это, конечно, не тот результат, на который мы рассчитывали. А ведь дорогой кредитный ресурс — это всегда минус для экономики, для привлечения инвестиций.

Я понимаю проблемы Минфина, Центрального банка при таком уровне инфляции, но выход вижу только в снижении ставки и доступности кредитных ресурсов. Ведь сейчас преференции получают только проекты, получившие поддержку на федеральном уровне. В строительстве кредитов почти не дают, я уж молчу про ЖКХ. При этом очень ужесточены требования по предоставлению кредитов даже по коммерческим ставкам. Процесс получения денег, а деньги — это кровь экономики, он значительно затруднён и не позволяет нормально развиваться предприятиям.

К сожалению, региональное законодательство имеет определённые ограничения. Мы поддерживаем инвестиционные проекты, например, предоставляя льготы по транспортному налогу, налогу на имущество или в части налога на прибыль — это то, что позволяет нам федеральный закон, выше мы пойти не можем. Инвестор выбирает и часто наших возможностей недостаточно, чтобы он заходил к нам, чтобы развивал производство.

ИА REGNUM: Александр Львович, оцените, пожалуйста, общее состояние регионального бюджета. Насколько он сбалансирован?

Ситуация на самом деле тяжёлая. Я тут должен несколько цифр привести для понимания. В 2015 году мы не дополучили доходов в бюджет на сумму 6,4 млрд рублей. Это очень значительная сумма для регионального бюджета размером в 54 млрд — мы недополучили более 10%. Основные потери: налог на прибыль и акцизы. Здорово нас «подвёл» Сбербанк — на 900 млн рублей меньше ожидаемого по налогу на прибыль. «Балтика», которая в лучшие годы доводила своё производство до 43 млн декалитров, в том году даёт прогноз лишь на 28 млн. С этой компании мы по прошлому году недополучили около 3,5 млрд налоговых поступлений. Третья крупная потеря — наша «ликёрка», которая недодала нам примерно 800 млн рублей. Ну и остальные — по чуть-чуть. В результате мы очень сильно «съехали» по налогам.

У нас заключен договор с Минфином, согласно которому определённые параметры бюджета мы обязаны были выдерживать. В частности, соотношение долговых обязательств к общей сумме доходов необходимо было обеспечить на уровне 62%. Так как у нас при сохранении объёма долговых обязательств произошло снижение доходов, то произошло изменение этого соотношения до 71,6%. Также изменился параметр объёма коммерческих кредитов. Мы должны были обеспечить не более 41%, а получили 47%. Поскольку условия соглашения с Минфином нарушены, Ярославская область обязана до 1 мая 2016 года вернуть 6,8 млрд бюджетного кредита, который был получен под 0,1% годовых.

Ещё один крайне негативный фактор — огромная кредиторская задолженность бюджета, с которой мы вошли в январь 2016 года. Она составила 2,5 млрд рублей. Эта кредиторка «висит камнем» на нашем бюджете.

Ситуация осложняется и динамикой бюджетных доходов в этом году. Бюджет 2016 года мы формировали в прошлом году и исходили из позитивного прогноза, даже с учётом небольшого роста. Но, вот результаты первого квартала. В прошлом году за этот период мы получили доходов в бюджет 10,5 млрд рублей, в этом году — ровно на миллиард меньше. По позициям: растёт НДФЛ на 10%, налог на прибыль и имущество сохраняются примерно в том же объёме, а вот акцизные поступления серьёзно снизились — 63% от ожидаемого перечислила «Балтика» и 500 млн не додала наша «ликёрка». Исключение составил акциз от нефтепереработки, оставшийся почти неизменным.

ИА REGNUM: Что делает Правительство региона в такой непростой ситуации?

Во-первых, мы работам с Минфином и уже договорились, что в мае нам вернут 2,7 млрд государственного кредита. Это распределение министерством уже сделано. В июне мы надеемся, мы подали заявку, на возврат ещё 4 млрд рублей.

Исходя из того, что у нас снижаются поступления от налогов, мы будем добивать субсидий и дотаций на сбалансированность бюджета в объёме 1,3 млрд. И мы будем вынуждены увеличить дефицит бюджета до 10%. Это даст нам дополнительно 3−3,5 миллиарда, без которых нам практически не прожить. Это деньги не на реализацию каких-то дополнительных проектов, это компенсация недополученных доходов бюджета.

ИА REGNUM: Быть может, есть резервы в расходной части бюджета?

Можно сказать, что их почти нет. Более 90% расходной части бюджета — социальные нужды. Есть то, что мы можем сократить по закону, но в нынешней социально-экономической ситуации это практически невозможно. Социальный «кодекс» в региональном бюджете составляет 7 млрд рублей: льготы, поддержки, субсидии и так далее. Льготы по проезду — 500 млн, школьные завтраки — 450 млн, компенсация услуг ЖКХ — 1 миллиард! И так далее по другим категориям. Сокращать эти статьи практически невозможно, ведь это значит резать по живому. Это чревато, это взрывоопасно. Посмотрите, реальная заработная плата по итогам 2015 года не выросла, и давайте откровенно скажем, она низкая у нас. 26 тысяч рублей по экономике — это очень низкая зарплата, по сути. Да, есть флагманы, лидеры, где заработные платы по 100 тысяч, но таких предприятий очень мало и сотрудников у них немного.

ИА REGNUM: Александр Львович, сейчас очень много говорят о необходимости пересмотра межбюджетных отношений. Что Вы думаете по этому поводу?

Да, Ярославская область по-прежнему остаётся регионом-донором. Налогов, которые мы генерируем, например, за прошлый год — 105 млрд рублей. В ЦФО мы стоим непосредственно за Москвой и Московской областью. А наш собственный бюджет — всего 54 млрд. У нас только акцизов от реализации нефтепродуктов на 24 млрд, а обратно мы получаем чуть больше 2 млрд. С другой стороны, по федеральному закону акцизы на пиво и ликёроводочную продукцию остаются в регионах. Поэтому, когда было всё хорошо и, например, «Балтика» наращивала объёмы производства, она реально была основным поставщиком налогов, которые достигали 8 млрд. Даже НПЗ со своими 3 млрд был далеко позади. Но сейчас наступает другое время. Реальная политика государства, направленная на сокращение потребления пива, пропаганда здорового образа жизни приводят к снижению производства этой продукции и, соответственно, к снижению акцизных поступлений в региональный бюджет.

Я сейчас скажу, наверное, крамольную мысль, но нельзя выстраивать бюджеты регионов на основе поступлений от акцизов. Во-первых, эти налоги не являются заслугой предприятий и региональных властей. Это налог на потребление, а не на производство. Производство расположено в нескольких регионах, а потребление идёт во всех. Во-вторых, основанные на акцизных поступлениях региональные бюджеты, с одной стороны, не мотивируют к работе, с другой — делают их весьма уязвимыми. Наша ситуация тому пример. И, в-третьих, существующая система порождает нездоровую конкуренцию между регионами за акцизные производства и даёт почву для инсинуаций по пересмотру межбюджетных отношений по типу «верните нам наши деньги».

Я считаю, что акцизы должны напрямую поступать в федеральный бюджет и затем распределяться в регионы по понятному принципу.

И ещё один очень важный, на мой взгляд, момент. Необходимо изменить систему, при которой реальная работа регионов по инвестициям, по развитию промышленности и безакцизного производства лишь приводит к сопоставимому с ростом сокращению поступлений из федерального бюджета. Сейчас проще руководству, например, Ивановской или Костромской области, которые фактически сидят на федеральной смете дотаций на исполнение всех социальных обязательств. Мотивация должна быть.

ИА REGNUM: Последний вопрос, если позволите. Вы в первую очередь хозяйственник, насколько мешает вам политика в работе, особенно в предвыборный период?

Политика в работе мне не мешает. Уж коли пришёл на эту работу, то без политики не обойтись. Вопрос в её качестве. Есть политика, а есть голый популизм. К сожалению, у нас голый популизм сейчас зашкаливает. Даже смешно порой бывает: когда обсуждаешь вопрос без телекамер, без журналистов — одно поведение людей; лишь стоит появиться телеобъективу — происходит трансформация собеседников во что-то орущее и вопящее. Мешает некомпетентность, мешает необязательность, мешают неисполнимые обязательства, которые так любят раздавать некоторые политики. Кстати, я не понимаю этого, ведь люди просто перестают верить таким политикам. Человек всегда должен делом доказывать свою состоятельность, а не словами.

Отдельно выделю вот какой момент. Когда мы обсуждаем вопросы подготовки бюджета, изменения бюджета, другие финансовые вопросы, некоторые депутаты областной думы занимают позицию, в которой их интересует лишь расходная статья. А доходы бюджета, по их мнению, это забота правительства. Нет, уважаемые, бюджет состоит из двух частей: доходной и расходной. И вы голосуете и за доходы бюджета, и за расходы, и за его дефицит. И отвечать надо за всё. Отвечать только за расходы — самое простое, как истратить деньги любой придумает. А вот обеспечить доходы и сбалансировать бюджет — надо поработать. Так что проблемы определённые тут есть, но все они решаемы. Есть много адекватных людей, на которых мы и опираемся в своей работе.

Конечно, я понимаю, этот год выборный — период обострения. Сейчас все пошли на праймериз, на выборы. Понятно, что они будут всё обещать. Но что делать, таковы законы жанра. Надо продолжать работать.