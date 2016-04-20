Оренбург, 20 апреля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Государственная политика последних лет направлена не только на создание благоприятных условий для развития так называемого «третьего сектора», но и на прямую государственную поддержку НКО. С 2013 года по 2015 год некоммерческие организации округа получили из федерального и региональных бюджетов гранты на сумму 3,4 млрд рублей (президентские гранты, субсидии социально ориентированным НКО по линии Минэкономразвития РФ, поддержка из региональных бюджетов). Об этом сегодня, 20 апреля, на заседании Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества в Оренбурге сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

пресс-служба ГФИ по Оренбургской области В Оренбурге Михаил Бабич провел заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества

«Вместе с тем, в сложившихся экономических условиях уместно говорить не столько о дальнейшем увеличении объема выделяемых бюджетных средств, сколько о повышении эффективности их использования», — заявил Михаил Бабич. При этом он указал на актуальность усиления механизмов общественного контроля. «Самой легитимной формой контроля является самоконтроль, когда общественные организации самостоятельно могут оценить эффективность реализации проектов и использования финансовых средств. На наш взгляд очень важная миссия в этой работе отводится региональным общественным палатам», — добавил он, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Отдельной темой на заседании прозвучал вопрос введения на законодательном уровне нового партнёрского статуса для НКО, которые оказывают социальные услуги, — «организация-исполнитель полезных услуг». «Глава государства предложил поэтапно внедрять механизм вовлечения социально ориентированных НКО в выполнение государственного и муниципального заказа. Правительством разрабатываются меры, которые позволят довести объем реализации некоммерческими организациями муниципального и госзаказа до 10% от всех бюджетных расходов в данной сфере», — отметил полпред.

В настоящее время Министерством экономического развития Российской Федерации разработан проект «Программы поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению». В ближайшее время она будет утверждена, после чего аналогичные программы должны быть приняты в регионах.

На сегодняшний день значительный опыт в этой сфере накоплен в Башкирии — регион одним из первых в стране внедрил проект по переводу на аутсорсинг некоммерческим организациям сферы государственных и муниципальных услуг. На начало 2016 года в Башкирии предоставление социальных услуг на дому оказывало 59 автономных НКО — это наибольший показатель в РФ. Участники заседания отметили, что положительный опыт Башкирии, Татарстана и Пермского края заслуживает тщательного изучения и имеет потенциал для внедрения в других регионах округа.

Михаил Бабич также особо подчеркнул важность поддержки НКО, задействованных в реализации проектов в сфере патриотического воспитания. «С учетом вызовов, с которыми столкнулась наша страна, такие инициативы должны стать приоритетным направлением поддержки со стороны государства», — заявил он. По итогам президентских конкурсов в 2015 году государственную финансовую поддержку получили 19 проектов НКО регионов округа на общую сумму 33,5 млн рублей. Но, вместе с тем, многие достойные проекты оказались вне списка грантополучателей. В этой связи полномочный представитель президента РФ в ПФО предложил уделять при проведении грантовых конкурсов особое внимание проектам в сфере патриотического воспитания.

Стоит отметить, по состоянию на 1 января 2016 года в пределах Приволжского федерального округа зарегистрировано 40,1 тыс. некоммерческих организаций. Из них социально значимые проекты реализуют 6,3 тыс., или 15,7%.

Напомним, год назад заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества проходило в Пензе. Главной темой стали вопросы работы молодежных общественных организаций, добровольческих объединений в регионах округа.

Добавим, 20 апреля 2016 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич находится с рабочей поездкой в Оренбургской области.

В Оренбурге Михаил Бабич провел заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества. Во второй половине дня в городе Орске он посетит ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО — Южно-Уральский машиностроительный завод» и проведёт совещание по социально-экономическому развитию муниципальных образований Оренбургской области.