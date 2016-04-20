Москва, 20 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Москве 10 мая начинаются плановые отключения горячей воды в квартирах, сообщается на официальном портале правительства Москвы. Точный график отключения опубликован на сайте Московской объединённой энергетической компании (МОЭК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На сайте отмечается, что планируется провести профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, также организовать диагностику сетей и перекладку трубопровода. Всего к новому отопительному сезону будет подготовлено 72,5 тыс. зданий.

«Москвичей не оставят без горячей воды дольше 10 дней. Более того, в 141 жилом доме сроки сократят — там работы займут от одного до девяти дней», — отмечается на портале.

При этом, в 3166 домах города горячую воду отключать не будут.

Напомним, профилактические отключения горячей воды в столице проводится ежегодно. В 2015 году процесс был запущен 12 мая. Срок плановых отключений горячей воды летом в городе удалось сократить в последние годы с 21 дня до 10 дней в 2011 году.