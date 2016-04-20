Кишинёв, 20 апреля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Русский язык является языком повседневного общения для 49% жителей Гагаузии, в то время как для 45% жителей автономии таковым является гагаузский язык, а примерно половина жителей автономии не владеют государственным — молдавским языком. Таковы результаты представленного в Комрате социологического исследования «Молдавия между Востоком и Западом: взгляд из Гагаузии и Тараклии», проведенного центром CBS-AXA по заказу Института публичных политик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Guttorm Flatabø Гагаузия

Отвечая на вопрос о первичной идентичности, 34,2% жителей Гагаузии сказали, что в первую очередь считают себя гражданами Молдавии, в то время как 31,8% считают себя гражданами Гагаузии.

47,7% жителей Гагаузии считают, что Молдавия в будущем присоединится к России или союзу стран на основе бывшего СССР, 22,2% верят, что Молдавия вступит в ЕС, 13,2% считают, что республика вступит в НАТО, 19,5% полагают, что Молдавия станет частью Румынии, а 20,7% уверены, что Гагаузия станет независимым государством. В том, что Гагаузия в будущем получит независимость, уверены и 27,5% жителей соседнего с автономией Тараклийского района, преимущественно населенного болгарами.

В случае проведения референдума о вступлении Молдавии в ЕС, около 80% жителей Гагаузии, согласно опросу, проголосовали бы против, 3,1% — за, остальные — либо не определились, либо не захотели отвечать. В случае с Таможенным союзом, за вступление Молдовы в ТС на гипотетическом референдуме проголосовали бы 84,4% жителей Гагаузии, против — 3,2%.

Присутствовавшая на представлении итогов исследования башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что результаты исследования могли бы лечь в основу постановления правительства Молдавии о социально-экономическом развитии Гагаузии. «Результаты опроса могли бы нам помочь в определении наиболее острых проблем, требующих незамедлительного разрешения», — сказала башкан.

Проведение социологического исследования было профинансировано посольством Нидерландов в Молдавии. В опросе принял участие 701 человек старше 18 лет из населенных пунктов Гагаузской автономии и Тараклийского района Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля 2014 года в Гагаузии состоялось два референдума. На законодательном референдуме 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае присоединения Молдавии к Румынии. А в ходе консультативного плебисцита более 97% проголосовали против вступления в ЕС и за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Проведение референдума и его итоги были массово поддержаны жителями соседнего Тараклийского района, где активизировалось движение за присоединении к Гагаузии. Власти Молдавии объявили оба референдума «незаконными» и начали уголовное преследование его организаторов и симпатизантов.