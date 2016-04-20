Москва, 20 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Поддержка, оказанная Россией Сирии, помогла избежать появления новых жертв в результате гражданской войны в этой стране. Об этом 20 апреля в ходе церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств заявил президент РФ Владимир Путин.

Christiaan Triebert Разрушения в Сирии

«В последнее время удалось осуществить ряд важных шагов, направленных на обеспечение мирного урегулирования в Сирии и противодействие обосновавшимся там международным террористам. Оказанная Россией поддержка законному правительству Сирии помогла предотвратить развал государственного устройства, самого государства, сохранить институты власти и избежать новых массовых жертв среди гражданского населения», — сказал Путин.

По его словам, пример Сирии ярко доказал факт возможности международного сотрудничества с опорой на право и достижения результатов.

Путин также подчеркнул, что благодаря совместным действиям ВКС РФ и сирийской армии удалось освободить ряд сирийских городов, включая Пальмиру.

Напомним, на сегодня в Женеве проходят заседания, посвящённые сирийскому урегулированию. В них, помимо представителей руководства Сирии, участвуют также представители сирийской оппозиции. Россия также требует полного участия курдов в переговорном процессе.