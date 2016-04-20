Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В нападении на пожилую женщину, ветерана войны в магазине «Пятерочка» в Петербурге 19 апреля участвовал не только охранник, но и заместитель директора торгового предприятия. Причем, именно последняя совершила действия, приведшие к тяжелой травме пенсионерки. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, которое расследует резонансное преступление.

Старушка (фрагмент). Василий Перов. 1874

По данным следствия, в магазине «Пятерочка» на Стародеревенской улице Петербурга охранник Икромджон Набиханов и заместитель директора магазина Мария Прощалыкина заподозрили 89-летнюю покупательницу в краже продуктов. Вопреки установленному законом порядку, охранник и менеджер решили провести ее личный досмотр.

Скриншот группы «ДТП и ЧП» в социальной сети Вконтакте Охранник «Пятёрочки» Икромджон Набиханов (в центре) и заместитель директора магазина Мария Прощалыкина

«В то время как Набиханов обхватил женщину руками, Прощалыкина изъяла у нее пакет с продуктами. Затем на улице у магазина Прощалыкина (…) схватила потерпевшую за руку, в результате она упала на землю, после чего с диагнозом «закрытый перелом шейки левой бедренной кости», была госпитализирована», — восстановили картину случившегося в ГСУ СКР.

Следствие также установило, что гражданин Узбекистана Набиханов не имеет патента на охранную деятельность и работал в охранном предприятии без оформления.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Прощалыкина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Набиханов находится под стражей в ожидании решения суда об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия), продолжается.

«Следственный комитет намерен провести полное, всестороннее и объективное расследование, а также привлечь лиц, причастных к совершению этого преступления, к установленной законом ответственности», — пообещали в ГСУ СКР.