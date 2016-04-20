Екатеринбург, 20 апреля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием и боеприпасами. Также подозреваемые действовали на территории трёх соседних регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ по Свердловской области.

Торговец оружием (фрагмент). Густаво Симони. 1900-е

Операция по поимке торговцев прошла 14 апреля. Подозреваемые продавали пистолеты, автоматическое оружие, пулеметы и боеприпасы к ним. Они оказались жителями города Заречного.

Оружие поставляли на Урал с территории Украины и из стран Балтии. Как пишет «Комсомольская правда», арсенал был обнаружен в одной из квартир.