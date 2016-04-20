Минск, 20 апреля, 2016, 13:37 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Выступление будет транслироваться в прямом эфире государственным телевидением и радио с 11.00. Телеверсия выступления будет показана в 21.00, сказано в официальном сообщении."На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации», — проинформировала президентская пресс-служба.Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Александр Лукашенко в ходе антикризисного совещания сообщил, что своё видение перспектив он намерен огласить на двух мероприятиях, которые состоятся в ближайшее время — во время послания народу и Нацсобранию, а также на «Всебелорусском народном собрании». «Но самое главное — «Всебелорусское народное собрание», — сказал он, отметив, что на этом мероприятиибудут оглашены планы руководства постсоветской республики «на пятилетку и далее». Ожидается, что в ходе данных мероприятий руководитель постсоветской республики уточнит свои цели и задачи, а также выскажется по вопросам отношений официального Минска с Западом и Россией.