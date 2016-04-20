Лондон, 20 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В официальном Twitter ВВС опубликован ролик, содержащий кадры мини-сериала «Пустая корона» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Ричарда III.

Цитата из к/ф «Пустая корона». реж Доминик Кук. 2016. Великобритания Бенедикт Камбербэтч в роли Ричарда III

Мини-сериал «Пустая корона» представляет из себя цикл экранизаций исторических пьес Уильяма Шекспира. Камбербэтч исполняет главную роль в эпизоде «Ричард III».

Помимо Камбербэтча, в проекте участвует его напарник по сериалу «Шерлок» Эндрю Скотт, сыгравший в популярном телесериале роль профессора Мориарти.

Цитата из к/ф «Пустая корона». реж Доминик Кук. 2016. Великобритания Одинокий воин

Съемки первой части мини-сериала, состоящей из четырех телефильмов, завершились в 2011 году. На телеэкраны сериал вышел 30 июня 2012 года на телеканале BBC-2.

Тогда были показаны эпизоды о Ричарде II, которого сыграл Бен Уишоу, Генрихе IV в исполнении Джереми Айронса и Генрихе V, сыгранном Томом Хиддлстоном. В России телесериал транслировали два года назад на телеканале «Культура».