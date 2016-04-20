Кабул, 20 апреля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта в центре Кабула выросло до 64 человек. Об этом, как передает ВВС, сообщает министерство внутренних дел Афганистана.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1870-е

По данным ведомства, в ходе атаки, ответственность за которую взяли на себя представители террористической группировки «Талибан», получили ранения около 350 человек.

Отмечается, что большинство погибших и раненых из числа мирных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в центре столицы Афганистана был совершен теракт. По предварительным данным, взрывное устройство в автомашине в утренний час пик привел в действие смертник.

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