Калуга, 20 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Расширенное заседание центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», в котором принял участие глава города Калуги Александр Иванов, состоялось 19 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, совещание провел председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Дмитрий Азаров.

На повестке дня было обсуждение итогов работы Всероссийского Совета местного самоуправления в 2015 году и основных направлений работы на 2016 год, а также организационно-уставные вопросы.

Отдельно был рассмотрен опыт работы региональных отделений ВСМС по реализации общественных инициатив. В рамках деятельности палаты территориального общественного самоуправления при ВСМС представители 23 регионов России обменялись опытом работы по развитию ТОС. Как подчеркнул глава Калуги Александр Иванов, в каждом регионе есть свои интересные наработки и лучшие практики, несомненно, необходимо изучать для применения в повседневной работе. Калуге, по его словам, есть чем поделиться с коллегами, территориальное общественное самоуправление в городе получило серьезное развитие и у каждого ТОСа есть свои отличительные особенности, свой стиль работы, интересные идеи и задумки.

20 апреля в Москве состоится совместное заседание Советов по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и при председателе Государственной Думы ФС РФ Сергее Нарышкине. В рамках заседания состоится торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик, организованного Всероссийским Советом местного самоуправления.