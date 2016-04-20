Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



donland.ru «RostovArena» расположилась на левом берегу Дона:

Команды-участницы чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в 11 российских городах, опробуют ростовский стадион 17 июня в 21:00. На эту дату и время намечено противостояние сборных, выступающих в группе E. Это первый матч из пяти, который примет главный спортивный объект мундиаля на Дону. Всемирная федерация футбола опубликовала утвержденный график игр, передает корреспондент ИА REGNUM20 апреля со ссылкой на данные, размещенные на сайте FIFA.

Согласно расписанию, на «Rostov Arena» 20 июня в 18:00 встретятся команды, занявшие второе и четвертое места группы A. 23 июня в 21:00 на поле ростовского стадиона выйдут сборные, занявшие второе и четвертое места в группе F, 26 июня в 21:00 — команды, занявшие второе и третье места в группе D.

Заключительный матч, который пройдет в Ростове-на-Дону, состоится 2 июля в 21:00. Встреча выявит победителя среди команд группы G и Н.

Между тем на строящемся стадионе, рассчитанном на 45-тысяч зрителей, уже начались штукатурные и электромонтажные работы, ведется устройство внутренних инженерных сетей. Кладка кирпичных перегородок завершена почти на 83%, на 71% закончены работы по устройству лестничных железобетонных маршей, на 67% выполнено устройство наружных стен и перегородок стадиона.

Напомним, что работы на ростовском стадионе ведутся с опережением графика. Главный спортивный объект могут сдать на полгода раньше срока. Согласно документации, «RostovArena» должна быть готова к 25 декабря 2017 года, но если темпы работ будут сохранены, то сдача стадиона может произойти уже летом 2017 года.

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