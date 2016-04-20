Тирасполь, 20 апреля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев текущего года доля России в экспорте Приднестровской Молдавской Республики сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 8,6% до 6,1% (с $11,2 млн до $7,8 млн в абсолютных цифрах). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственном таможенном комитете ПМР, импорт товаров из РФ в ПМР также значительно уменьшился — с $217,9 млн до $129,8 млн, а в целом товарооборот с РФ сократился примерно на 40%.

ИА REGNUM «Перетягивание» Приднестровья

На весь Таможенный союз приходится лишь 6,5% приднестровского экспорта, в то время как на Евросоюз — 38,7%, на соседнюю Молдавию — 45,5%, на Украину — 6,5%. При этом на второе место в структуре экспорта приднестровской продукции (после Молдавии) вышла Румыния — туда было поставлено приднестровской продукции на $24,14 млн. (18,9% от общего объема), то есть более чем в три раза больше, чем в Россию. В рейтинге экспортеров приднестровской продукции Россия также уступает Италии, Германии и Украине.

В целом внешний товарооборот Приднестровской Молдавской Республики в январе — марте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 25%. При этом объем импорта упал на 35%, а экспорт — примерно на 1,5%. Основные позиции приднестровского экспорта составляют топливно-энергетические товары, металлы и металлоизделия, а также продовольствие и сырьё.

ИА REGNUM отмечает, что доля России в приднестровском экспорте продолжает снижаться, несмотря на все разговоры о «евразийской интеграции» ПМР и подписание очередных «прорывных» межведомственных меморандумов, которые, по признанию самих приднестровских чиновников, не работают. Это является следствием как экономического кризиса и блокадных мер со стороны Кишинева и Киева, так и — отсутствия адекватных решений со стороны приднестровских и российских властей по преодолению данной ситуации.

Между тем с 1 января 2016 года Приднестровье фактически вошло в Зону свободной торговли Молдавии с ЕС, согласившись на внедрение европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.