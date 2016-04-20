Калуга, 20 апреля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Фотографии должников-алиментщиков, объявленных в розыск, отные можно увидеть в салонах общественного транспорта, сообщила 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы Управления ФССП по Калужской области

По ее словам, в рамках акции «Заплати алименты детям» региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов в салонах троллейбусов и автобусов города Калуги организована трансляция фотографий злостных неплательщиков алиментов, скрывающихся от своих детей и закона.

Право публиковать персональные данные должников и их фотографии ФССП России получила после разъяснений Роскомнадзора, который усмотрел достаточные юридические основания для обработки и распространения персональных данных должников-граждан без их согласия, если это необходимо для своевременного исполнения требований исполнительных документов. В первую очередь такая возможность используется судебными приставами в рамках разыскных дел в целях установления местонахождения неплательщиков алиментов.

Размещение фотографий алиментщиков в городском транспорте позволит привлечь общественное внимание к проблеме неуплаты алиментов и создаст у граждан негативный образ должников по алиментным платежам. Кроме того, кто-то из наблюдательных и правосознательных граждан, возможно, узнает по фотографии злостного алиментщика, который забыл о своем родительском долге, и сможет оказать судебным приставам содействие в установлении его местонахождения.