Киев, 20 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает в скором времени реформировать рынок лекарств. Об этом он заявил сегодня, 20 апреля, во время заседания Кабмина Украины, передает корреспондент ИА REGNUM .

Аптекарь. Паоло Барбьери. 1637

«У нас очень много разговоров о том, что лекарства очень дорогие… но при первом приближении к ситуации мы видим, что национальным законодательством и решениями других разных органов все сделано для того, чтобы этот рынок закрыть, не дать создать на нем конкуренцию по качеству и ценам», — констатировал Гройсман.

«Я считаю, что первая задача правительства — дерегулировать этот рынок. Дать возможность украинцам покупать качественные лекарства, которые производятся на Украине, США, Канаде, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии», — подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее Гройсман уже заявлял, что считает завышенными в разы цены на медикаменты.

«На Украине цены на некоторые лекарства завышены и даже в разы. Людям, которым они крайне нужны, порой просто не за что их купить», — отметил он сразу после своего назначения на пост премьера.

Также Гройсман сообщал о «системных сбоях» в поставках лекарств для детей больных раком.

«Недопустимо, когда больницы, где находятся дети со страшными онкологическими заболеваниями не получают своевременно необходимые лекарства. Эту проблему, возникшую в последние недели, подняли на час вопросов к правительству. Сразу после этого, на одной из первых рабочих совещаний в правительстве мы обсудили, что нужно сделать, чтобы в течение нескольких дней обеспечить онкобольных детей в больницах необходимым. Сегодня снова собрал представителей министерств, чтобы услышать что уже сделано, и как в дальнейшем не допустить таких системных сбоев», — отметил премьер.