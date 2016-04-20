Магас, 20 апреля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Вопросы выплаты зарплаты на предприятиях и в организациях Ингушетии должны постоянно быть на контроле властей и правоохранительных органов. Соблюдение действующего законодательства по вопросам выплаты денежного вознаграждения за труд должно соблюдаться на всех предприятиях любой формы собственности. При этом в первую очередь зарплату должны получать работники, а не руководители ГУПов. Об этом заявил глава Ингушетии на совещании, посвященном вопросам ликвидации задолженности по заработной плате, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе главы региона.

Рабочие (фрагмент). Кузьма Петров-Водкин. 1926

На совещании были обсуждены вопросы выплаты долгов по зарплате работникам ГУП «Ингушавтотранс», «Ингушводоканал», «Карьероуправление» и ДРСУ Сунженского, Назрановского и Малгобекского районов.

Как заверил заместитель председателя правительства Алихан Цечоев вся положенная сумма работникам указанных государственных унитарных предприятий в настоящее время выплачена. «Сегодня переведены средства на счет «Ингушавтотранса», и завтра в первой половине дня будут производиться выплаты. По ГУПам и ДРСУ зарплата перечислена на прошлой неделе. Была задолженность по дорожному фонду, средства направлены «Ингушавтодору», а дорожное управление в свою очередь перечислило их структурным подразделениям для погашения задолженности. Зарплата выдана и работникам «Ингушводоканала», — заявил Цечоев.

Отметим, управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе проанализировало состояние законности при соблюдении трудового законодательства в отношении выплаты заработной платы в субъектах региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, по состоянию на 1 марта 2016 года официально зарегистрированный размер задолженности по заработной плате в округе составил 91,1 млн рублей. В то же время фактическая задолженность сложилась в сумме 173 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, более 68% от числа всех выявленных в 2015 году прокурорами правонарушений в трудовой сфере составили нарушения конституционного права граждан на оплату труда. Между тем СКФО получило в качестве субвенций на реализацию полномочия по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в 2014—2015 годах из федерального бюджета свыше 7,1 млрд рублей.