Киев, 20 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом «большой национальной мечтой» и собственной миссией. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Далёкая украинская мечта

Глава государства напомнил, что в ближайшие дни законопроект о безвизовом режиме между Украиной и ЕС будет представлен Еврокомиссией в законодательный орган союза. В течение дальнейших недель документ должен быть рассмотрен.

Порошенко добавил, что возможность безвизовых поездок в страны ЕС сблизит граждан государств, а также приведет к прогрессу в реформах, в борьбе с коррупцией и во «внутренней европеизации Украины».

«Это моя миссия, это миссия парламента, правительства и Национального совета реформ. Я верю в наш успех, в реалистичность нашей большой национальной мечты», — написал Порошенко.