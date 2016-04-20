Ярославль, 20 апреля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года в Ярославле все 26 прошедших аукционов по продаже муниципальной недвижимости завершились безрезультатно. Ни на один из аукционов не было подано ни одной заявки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Из 20 продаж посредством публичного предложения состоялось лишь две. И 8 объектов недвижимости было продано с использованием механизма продажи без объявления цены.

Всего от реализации муниципальных объектов недвижимости городской бюджет получил 98,2 млн рублей. Большая часть этих денег (82,8 млн) поступила от реализации имущества, которое предприниматели покупают по преимущественному праву, арендовав помещения у города в течение определенного промежутка времени.

Не состоялась продажа и акций ОАО «Возрождения» — торгово-складской базы, от реализации которой городские власти надеялись получить минимум 114 млн рублей. В мэрии Ярославля эту ситуацию связывают с отсутствием спроса на недвижимость ввиду кризисных явлений в экономике, а также сложностями с кредитованием бизнеса и возросшими процентными ставками.