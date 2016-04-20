Москва, 20 апреля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Пакет президентских законопроектов о расширении применения института суда присяжных Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Суды присяжных будут действовать в районных судах по расширенным составам преступлений.

Судья и присяжные (фрагмент). Арчибальд Хеннинг. 1843

«Наиболее демократичная система»

Институт присяжных заседателей — наиболее демократическая система судопроизводства, до сих пор придуманная человечеством, заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Речь не идет о замене профессиональных юристов на «людей с улицы», а о проверке доводов прокурора и адвоката жизненным опытом представителей народа», — отметил он. «Присяжные заседатели выносят вердикт о виновности подсудимого и отвечают на вопросы судьи, касающиеся конкретных обстоятельств дела и личности обвиняемого, а судья выносит решение в соответствии с их вердиктом. Известно, что суд присяжных гораздо менее подвержен так называемому «обвинительному уклону», характерному для профессионального суда», — отметил парламентарий.

Кто может рассчитывать на суд присяжных

Прежде всего, предлагается расширить применение института присяжных заседателей, предоставив право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией в составе судьи районного суда, гарнизонного военного суда и шести присяжных заседателей лицам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 105 («Убийство»), частью 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ; частью 2 ст. 105 («Убийство»), статьями 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»), 317(«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 357 («Геноцид») УК РФ — при условии, что по этим преступлениям в соответствии с УК РФ не может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы (например, дела о приготовлении или о покушении на указанные преступления либо если указанные преступления совершены несовершеннолетними, мужчинами, достигшими возраста 65 лет, или женщинами).

Состав

Предлагается сократить численный состав коллегии присяжных заседателей в областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде с двенадцати до восьми человек.

Также, уточняются процедуры формирования коллегии присяжных заседателей. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования каждые четыре года составляет список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели из числа граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего муниципального образования, и направляет эти списки в районный суд, а также в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.

Кроме этого устанавливается порядок обеспечения гарнизонных военных судов необходимым числом присяжных заседателей.

Меняется порядок судебного следствия с участием присяжных заседателей, меняется формулирование вопросного листа и содержания напутственного слова председательствующего.

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В случае реализации законов право заявить ходатайство о рассмотрении судом дела с участием присяжных будет предоставлено более чем 15 тыс. обвиняемым, отмечают эксперты.