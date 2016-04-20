Ярославль, 20 апреля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. 20 апреля в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле откроется фотовыставка «Рок-Панорама». Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском Фонд развития культуры, в рамках проекта представлены уникальные фотографии звезд и хроник российского андеграунда.

Автор фоторабот — ярославец Андрей Селевко, кандидат педагогических наук, музыкант. В конце 80-х — начале 90-х годов был ведущим музыкальных программ «Студия Андрея Селевко представляет» на ярославском радио и телевидении, создатель одноименной музыкальной газеты.

Название выставке дал фестиваль «Рок-Панорама», впервые проходивший в Москве в концертном зале Центрального Дома Туриста в 1986 году, на котором Селевко сделал немало фотографий. Годы дружбы с лидером «Воскресения» позволили Андрею Селевко запечатлеть фотоисторию этой группы. На выставке представлены кадры с «Рок-Панорамы», с концерта в Лужниках, посвященного 10-летию группы (1990 г), с концерта в ЦДХ в 2016 году и других выступлений.

Зритель сможет увидеть редкие кадры группы «Наутилус Помпилиус» в СК «Крылья советов». Представлена часть архива фотографий групп «Ария» — «Мастер» начиная с 1986 года — до распада и после, когда они уже существовали как два самостоятельных коллектива. Интересны редкие кадры с концертов Московской лаборатории рок-музыки, проходивших в ДК Института ядерной энергии им. Курчатова — выступления «Аквариума», «Браво», «Черного кофе».

Ряд концертных фотографий был сделан в Ярославле — например, знаменитое выступление групп «Зеркало мира», «Рондо», «Браво» во дворце спорта Ярославского моторного завода в 1986 году. В канун нового 1987 года и в первые дни января Ярославль посетила с концертами труппа (именно труппа) Аллы Пугачевой. На выставке представлены памятные фото Александра Барыкина — в Зеленом театре Парка Горького, а также уникального концерта на корте ЯМЗ. Есть редкие фото с концерта под гитару Юрия Лозы в кафе «Липовая гора» в 86-м году.

На фотографиях Селевко запечатлены не только «концертные» моменты, но и закулисная и частная жизнь музыкантов. Личное общение с группой «Ария», Юрием Лозой, Валерием Сюткиным, Алексеем Романовым, Сергеем Крыловым и многими другими позволили создать серьезный архив… Эти фотографии объединены в отдельную фотовыставку «Рок за кулисами», которая будет экспонирована в одном из залов Ярославского музея современного искусства. Также в планах автора создание отдельной выставки, посвященной ярославским рок-музыкантам.