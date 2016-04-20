Ярославль, 20 апреля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославской области бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто лишились возможности бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Об этом заявил на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля депутат Валерий Байло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославской области проживают 291 бывший узник. В 2005 году в ходе монетизации льгот федеральным законом льготы были заменены денежными компенсациями, однако эта категория в Ярославской области продолжала ездить бесплатно, просто предъявляя соответствующее удостоверение.

С января 2016 года после введения системы электронных транспортных карт для льготников бывшим узникам были выданы транспортные карты, которые позволяют им ездить за 50% от стоимости проезда, как всем пенсионерам. Бывшие узники стали жаловаться депутатам разных уровней, что им ввиду пожилого возраста и проблем со здоровьем трудно пополнять электронные транспортные карты. Они просят вернуть им бесплатный проезд.

«В Ярославле осталось всего 155 человек. Ездят они очень мало, каждая поездка учитывается, денег нужно совсем немного. Есть предложение такое право узникам предоставить, это вопрос больше моральный и организационный. Люди говорят: дело не в деньгах, мы перенесли такие невзгоды и трудности в детстве, а к нам такое отношение», — сказал депутат Валерий Байло.

Комиссия по социальной политике муниципалитета Ярославля решила более детально изучить этот вопрос и выйти с инициативой в региональное заксобрание о внесении изменений в Социальный кодекс Ярославской области. Льгота по бесплатному проезду бывшим узникам концлагерей может быть предоставлена законом субъекта федерации.