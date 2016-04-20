Ярославль, 20 апреля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. 1 мая Объединение организаций профсоюзов Ярославской области проведет в Ярославле акцию «Нет — росту налогов и цен! Да — росту зарплат и пенсий!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Объединения профсоюзов Сергей Соловьев, подчеркнув, что лозунги акции обусловлены сегодняшними реалиями

Участники акции пройдут колонной от пл. Юности до Советской площади, где состоится митинг, а по его окончании — праздничные мероприятия.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель Объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев, участие в акции примут от 4 до 4,5 тыс. человек. В том числе ожидается прибытие делегаций крупных предприятий Рыбинска, Углича, Гаврилов-Яма.

«Мы приглашаем на Первомайскую акцию всех желающих — работников предприятий, городских и областных служащих, депутатов муниципалитета и региональной думы», — отметил Сергей Соловьев.