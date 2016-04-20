Чебоксары, 20 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Чувашия уменьшает фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы. Сокращения коснутся как республиканских работников, так и муниципальных бюджетников. При этом в органах местного самоуправления урезаны финансовые средства на оплату труда школьным учителям и воспитателям детских садов. Соответствующие изменения внесены в апреле в республиканский бюджет Чувашии на 2016 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Зарплату учителям сокращают

Согласно принятому решению, более чем на 2 млн рублей урезан фонд оплаты труда работникам казенных учреждений, подведомственных Минобразования Чувашии. В то же время почти на 780 тыс. рублей увеличен фонд оплаты труда по линии Минприроды республики. Что касается бюджетных и автономных учреждений региона, то сокращения затронут организации, подведомственные Минздраву (почти на 30,2 млн рублей).

Также уменьшился фонд оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций. Республика сокращает межбюджетные трансферты муниципалитетам почти 71,2 млн рублей, из них Чебоксарам — более 21 млн рублей, Новочебоксарску — почти 6 млн рублей. Меньше всего секвестирование почувствуют Шумерлинский (-690 тыс. рублей) и Порецкий (-847 тыс. рублей) районы.

Фонд оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций сократился на 13,65 млн рублей. Наибольшую сумму межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета недополучат Чебоксары (6,93 млн рублей) и Новочебоксарск (1,83 млн рублей). В Алатырском и Яльчикском районах урезаны минимальные суммы — 36,9 и 58,8 тыс. рублей соответственно.

Отметим, что оптимизацию бюджета Чувашии начала с социальных программ, продолжив нынешним урезанием фондов оплаты труда бюджетникам.

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При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, штат чиновников в администрации главы Чувашии вырос, что стало вызовом президенту Владимиру Путину, поручившему сократить на 10% чиновничий аппарат в рамках реализации антикризисных мер. Напомним, вместо сокращения глава Чувашии Михаил Игнатьев после выборов сначала ввёл двух не отягащённых портфелями, но укомплектованных собственными аппаратами, кабинетами, машинами и приличными зарплатами вице-премьеров. А затем в администрации главы Чувашии появились ещё 10 человек ‑ и штатная численность чиновников аппарата увеличилась ровно на 10%. О понимании «антикризисных мер» по-чувашски ИА REGNUM писало постоянно, что вызвало раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии — вице-премьер Юрий Васильев обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи.

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