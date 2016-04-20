Москва, 20 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Законопроект, дающий право МГУ и СПбГУ самостоятельно создавать диссертационные советы, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Так, предлагается наделить правом самостоятельно создавать советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, устанавливать порядки присуждения, лишения и восстановления ученых степеней и утверждать соответствующие формы дипломов МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет.

Ломоносов на заседании Академического совета. Галина Румянцева. 1957

Также нормы коснутся «научные организации и образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких результатов в научной или научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, которые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, либо являются национальными исследовательскими центрами, либо имеют статус государственного научного центра, либо в отношении которых установлена категория «федеральный университет, национальный исследовательский университет».

Предполагается, что их перечень устанавливается правительством РФ. Минобрнауки утверждает перечень отраслей науки, в рамках которых организациям, включенным в утвержденный правительством РФ перечень, предоставляются эти права.

Так, новые полномочия МГУ и СПбГУ получат с 1 сентября 2016 года, а организации из перечня правительства РФ, — со дня включения, но не ранее 1 сентября 2017 года.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев («Справедливая Россия») обратил внимание на данные Минобрнауки — к диссертациям из этих вузов практически нет претензий, также как и к научным работам из организаций РАН. «Ни МГУ, ни СПбГУ, ни РАН таких замечаний не имеет на сегодняшний день. Почему не начинать людям? Нужно входить в мировой рейтинг», — сказал глава комитета, отвечая на критику депутатов КПРФ, которые высказали опасения, что законопроект имеет коррупционную составляющую.