Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Пожар в ремонтируемой вентиляционной шахте метрополитена в Невском районе Петербурга пытаются потушить в эти минуты сотрудники МЧС.

vk.com/spb_today Пожар в шахте метро. Фото группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу, 20 апреля в 10:45 на улице Грибакиных у дома 49 в вентиляционной шахте ГУП «Петербургский метрополитен», находящейся на капитальном ремонте, началось горение изоляции.

Пожар тушат по повышенному номеру 1-Бис. Для ликвидации возгорания привлечены 30 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

«Петербургский метрополитен» работает в штатном режиме, подчеркивают в ГУ МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Первыми пожар заметили водители, проезжавшие по кольцевой автодороге. Вентиляционная шахта находится рядом с КАД в районе Обухово.