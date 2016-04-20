Москва, 20 апреля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Пахолков («Справедливая Россия») обратил внимание на проблемы обмеления рек Волги и Дона, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. «Биологические запасы рыбы снизились в 10 раз», — привел он данные.

notey.com Дельта Волги

«Обмеление практически на нет свело естественное воспроизводство рыбы, все естественные нерестилища остались без воды», — отметил парламентарий.

«Заливные поля распаханы, камыш никто не убирает. В природоохранной зоне уровень распахивания полей бесконтролен», — констатировал он.

«Если мы говорим об экотуризме, рыбалка является одной из основной его частью. Так вот Мекка рыболовства — Астрахань в этом году перестает быть такой с катастрофической скоростью», — заявил Пахолков на пленарном заседании.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы нынешней ситуации с маловодьем и судоходством в Волго-Камском бассейне были подняты во время недавней «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Их от лица жителей региона озвучил представитель депутатского корпуса Астраханской области, попросив у главы государства вмешаться в ситуацию.