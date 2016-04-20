Киев, 20 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Украина за первые три месяца текущего года вернула в государственный бюджет всего 77 тысяч гривен так называемых коррупционных средств. Об этом заявили в министерстве финансов страны, сообщает ТСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В частности, об этом идет речь в ответе Министерства финансов на запрос эксперта по противодействию коррупции Центра «Эйдос» Глеба Каневского.

«По состоянию на 1 апреля 2016 года в государственный бюджет фактически поступило 77,4 тыс. грн конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения», — отвечает на запрос заместитель министра финансов Роман Качур.

При этом общая сумма «коррупционных средств», которые в украинском правительстве планируют вернуть в бюджет, достигает 7,7 миллиарда гривен.

«То есть в первом квартале по нынешнему курсу возвращено около трех тысяч долларов. Напомню, за этот год правительство хочет вернуть 7,7 миллиарда гривен. Почти по два миллиарда в квартал. Невооруженным глазом видно, что правительство вместе с правоохранительными органами не успевают за бюджетным планом», — отметил Каневский.

При этом за прошлый год результаты получаются также более чем скромные: в бюджет из так называемых миллиардов Януковича вернулись всего 100,1 тысячи гривен.

Уже покинувший свой пост заместитель генерального прокурора Виталий Касько в феврале заявил в интервью изданию «ЛигаБизнесИнформ», что все, что вернули на Украину в 2015 году, не касается активов бывших чиновников.

«Поэтому эти включения в бюджет ежегодно запланированных миллиардов — популизм. Любому специалисту известно, что в этот период арестованные за рубежом средства чиновников эпохи Януковича в страну не вернутся… Потому что на сегодняшний день нет ни одного обвинительного приговора украинского суда по прежним чиновникам из списка санкций. Даже первой инстанции. Не говоря уже о приговорах, вступивших в силу. Ни одного», — заявил тогда Касько.

Напомним, в марте в украинском парламенте разгорелись настоящие баталии за принятие закона о спецконфискации. В «Народном фронте» заявляли, что это позволит вернуть в бюджет 1,5 млрд долларов средств свергнутого президента Украины Виктора Януковича, которые арестованы на счетах в «Ощадбанке».

»У меня находятся все материалы, графики и схемы, по которым выводились средства, по которым видно, что окружение Януковича и сам он являются прямыми или опосредованными собственниками компаний-нерезидентов, и по которым было начато расследование. Полтора миллиарда долларов должны быть конфискованы. В соответствии с законом Украины о госбюджете, часть этих средств отправится на Минобороны, другая часть должна пойти на социально-экономическое развитие страны», — заявлял на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В итоге после нескольких дней прений и блокады трибуны депутаты все же протащили тогда закон, однако окончательно в силу он еще не вступил.

Впрочем, сам Виктор Янукович не очень испугался документа.

«Разговоры о «мифических миллиардах» Януковича являются не более чем попыткой нынешних политических «неудачников» отвлечь внимание украинцев от того, что они привели страну к краху. Политически и экономически», — заявил бывший украинский президент.

Хотя уже во время парламентских дискуссий звучали версии, что вся шумиха вокруг закона связана вовсе не только с желанием пополнить бюджет хоть таким способом. Звучали разные версии. Попытка затянуть время по поводу отставки Арсения Яценюка. Подготовка почвы для рейдерских захватов. Даже говорили о том, что 1,5 млрд долларов станут платой Арсению Яценюку за отставку.

В любом случае после принятия законопроекта в первом чтении Совет Европы раскритиковал документ — он противоречит правам человека.

«Конфискация также противоречит статье 7 Европейской конвенции, если вследствие нее лицо будет иметь большие негативные последствия, чем должно было бы на время совершения преступления. Иными словами, такое наказание можно применять только за правонарушения, совершенные после принятия закона, которым предусмотрено это наказание. Такие меры не должны основываться только на подозрениях и должны подлежать эффективным гарантиям судебного разбирательства, которые отвечают требованиям, изложенным выше, — в частности, возможности опровержения каких-либо презумпций, таких как та, что имущество происходит от незаконной деятельности или планируется для использования в такой деятельности», — сказано в комментарии Совета Европы.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM высказал мнение, что возврат средств ускорится при новом правительстве.

«Очевидно, что очень много денег в последние годы, особенно перед Майданом, были разграблены. И много сообщалось, каким образом действуют, чтобы эти деньги забрать из бюджета. Следствие длится очень долго. Долго решаются проблемы, которые могли бы ускорить спецконфискацию. Но такие суммы возврата мне как гражданину кажутся удивительными. Понимаю, что чиновники эпохи Януковича очень грамотные были, хорошо умели воровать имущество, чтобы до него не добраться. Мы помним, как великих мафиози не могли взять на воровстве имущества, брали на других вещах. Но думаю, сейчас, когда у нас есть большое количество антикоррупционных структур, этот темп будет ускорен. Очень надеюсь, что новое правительство и новая команда продемонстрируют большую активность и в этом направлении. Должна быть справедливость, которая докажет людям, что украденные деньги вернутся в бюджет. И важно это государству с финансовой точки зрения — эти деньги нужны бюджету», — сказал Бригинец.

В то же время в парламенте уже заговорили о создании временной следственной комиссии по расследованию коррупции в правительстве Арсения Яценюка. По мнению главы ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко, эти деньги также должны быть возвращены в бюджет. Однако Бригинец не верит в перспективы такой комиссии.

«Комиссия — неэффективное средство поиска денег. Депутаты Верховной рады аж никак не следователи. И представить себе, что они могут найти деньги, сидя в кабинете и допрашивая людей, — вряд ли. Ни одна ВСК еще не дала результата. Пока не будет создана достаточная законодательная база, пока ВСК не станет инструментом следствия, ВСК будет использоваться только для пиара. Я убежден, что и правительство Яценюка, и правительство Гройсмана, и прошлые правительства — всегда есть возможности найти вещи, которые позволяли кому-то украсть деньги. На Украине большой уровень коррупции, она существует на всех уровнях. Деньги искать надо. Но для этого есть разные агентства. И я больше рассчитываю на реальных следователей с опытом работы, чем на отдельных депутатов», — сказал Бригинец.

Вместе с тем в Киеве продолжают мечтать о создании еще одного спецагентства, которое будет заниматься «поиском, возвратом и оперированием денег и активов, которые были украдены коррупционным путем».

Презентация ведомства состоялась в прошлом году. Как было заявлено, новое агентство будет «максимально независимым, в нем будет работать не более 100 человек, выбранных через прозрачный и публичный конкурс».

«Агентство призвано решить проблему проведения профессиональной и своевременной оценки различных видов активов, сохранения их стоимости, управления на этапе досудебного и судебного следствия, и после решения о конфискации. Более того, Агентство может обеспечить и реализацию таких активов по рыночной цене», — пояснила Наталья Севостьянова, первый замминистра юстиции. Также речь шла о том, что необходимость создания агентства по возврату активов «является одним из основных критериев выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с ЕС и требований МВФ», однако в какой стадии этот проект сейчас и будет ли Киев его внедрять — совершенно непонятно.