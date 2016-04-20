Иркутск, 20 апреля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Иркутске продолжается противостояние двух университетов, претендующих на право обучения студентов неаккредитованных в Евразийском лингвистическом институте специальностей. Ученый совет и профессорско-преподавательский состав Байкальского государственного университета обвинили руководство Иркутского государственного университета в стремлении завладеть имущественным комплексом филиала Московского государственного лингвистического университета — Евразийского лингвистического института. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе БГУ, эскалация напряженности вокруг иркутского иняза, сопровождаемая организованными информационными вбросами в СМИ, является результатом целенаправленных действий конкретных заинтересованных лиц.

bgu.ru Байкальский государственный университет

«18 апреля Ученый совет Байкальского государственного университета рассмотрел вопрос о нагнетании напряженности вокруг Евразийского лингвистического института в Иркутске — филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет». Ученый совет БГУ осудил действия лиц, искусственно нагнетающих напряженность вокруг ЕАЛИ МГЛУ», — говорится в официальном заявлении Байкальского госуниверситета.

Ректор БГУ, профессор Александр Cуходолов направил министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову обращение, в котором обвинил ректора ИГУ Александра Аргучинцева в агитации преподавателей и студентов неаккредитованных в филиале МГЛУ направлений демонстративно бойкотировать Байкальский госуниверситет.

По мнению ректората БГУ, заместитель губернатора Иркутской области Виктор Игнатенко настаивает на включении Иркутского филиала МГЛУ только в состав Иркутского госуниверситета. Его поддерживает депутат Госдумы Иван Грачев, который, выступая в местных СМИ, «призвал преподавателей и студентов филиала МГЛУ поднять «волну снизу», чтобы накануне думских выборов «надавить на Минобраз» и добиться передачи в ведение ИГУ имущественного комплекса филиала».

Ученый совет также опроверг обвинения в «рейдерском захвате» филиала МГЛУ, в котором его «нагло и безосновательно обвиняют» и заявил о том, что несмотря на массированное психологическое давление на коллектив и студентов филиала, 44 студента иркутского иняза выбрали Байкальский университет для продолжения учебы.

«Более 50 высококвалифицированных преподавателей Иркутского иняза успешно работают в БГУ, составляя костяк кафедры иностранных языков, Русско-китайского и Русско-французского факультетов. Благодаря им студенты Байкальского университета занимают первые места на региональных и международных конкурсах по иностранным языкам, открыта аспирантура по специальности «Языкознание и литературоведение», — отмечают авторы обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рособрнадзор РФ отказал Евразийскому лингвистическому институту МГЛУ (бывшему ИГЛУ) в государственной аккредитации по 13 программам обучения, в частности, бакалавров и магистров по направлениям «Экономика и управление», «Сервис и туризм» «Психология», «История и археология», «Литературоведение». В конце марта заместитель губернатора Иркутской области Виктор Игнатенко на встрече с инициативной группой иркутского иняза предложил в качестве одного из варианта сохранения вуза присоединить его в качестве филиала к Иркутскому государственному университету.