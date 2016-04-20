Барнаул, 20 апреля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. С наступлением весьма непростой поры — паводка, подготовки к посевной и предупреждения лесных пожаров — в Алтайском крае образовалась еще одна проблема: своим излюбленным «методом рубильника» воспользовались энергетики. Причем сделали это весьма избирательно, за долги 2015 года отключив электричество у чиновников. Но не у всех, а только в зданиях администраций сельсоветов.

Александр Кобзов Алтайские энергетики весьма избирательно применили, так называемый, «метод рубильника»: обесточено здание сельсовета в селе Курочкино и ряде других

Под отключения попали также дома культуры. Культработники опасаются, что не смогут как следует подготовиться к мероприятиям, посвященным предстоящему Дню Победы. Не меньше прочих расстроена и молодежь, занимающаяся в кружках, лишившаяся единственного развлечения по вечерам — танцев.

«Во всех сельсоветах и ДК района Тальменского района отключили свет! И давно уже. Всех так запугали, что молчат и сидят без света. Отрезали за долги», — об этом алтайской редакции ИА REGNUM сообщил один из активистов ОНФ Александр Кобзов. Информация частично подтвердилась. Сегодня, 20 апреля, удалось выяснить, что некоторые лишились электричества еще 16 марта 2016 года.

По словам главы администрации Курочинского сельсовета Татьяны Кундик, у них в селе, кроме здания администрации, обесточенными с середины марта остаются еще сельский клуб и библиотека.

«В АО «Алтайэнергосбыт» нас известили о долге и об отключении. Мы отправили встречное возражение по поводу неправомерности отключений электроэнергии. Ведь долг — порядка 200 тыс. рублей — образовался не за текущий период, а за 2015 год. Тогда в договоре значилось еще наше МУП «Сервис-Комфорт», создавшее основные долги. Долги, конечно, нужно платить. «Алтайэнергосбыту» ведь тоже предстоит за покупку электричества рассчитаться. Но компромиссного результата пока нет. Наши стационарные рабочие телефоны не работают — используем личные сотовые. Если селянам понадобится какая то справка или выписка, приходится говорить, чтобы приходили за ней завтра. Всю работу по распечатке и электронной почте приходится делать дома — во второй половине дня. Неудобства испытывают и сотрудники клуба в селе Новая Еловка. Ко Дню Победы мы, конечно, подготовимся и проведем его на достойном уровне, как бы сложно ни было. А молодежь жалуется: клуб не работает, пойти некуда, дискотеки прекратились. Ситуация действительно непростая», — призналась Татьяна Кундик.

Глава администрации Среднесибирского сельсовета Иван Голядкин, узнав о теме разговора, вообще отказался что-либо отвечать, порекомендовав обращаться лично к главе администрации Тальменского района Игорю Жаркову. Увы, но дозвониться до него не удалось ни разу: сложилось впечатление, что глава этот непрерывно проводит совещания и ездит по командировкам.

«Позвоните начальнику отдела жилищно-коммунального и газового хозяйства Тальменского района — Ольге Рейзвих. Она вам расскажет о том, как решается эта проблема. Мне, к сожалению, сказать нечего. Финансирует нас районная администрация», — посоветовала глава Луговского сельсовета Валентина Духнич. По ее словам, Луговское задолжало по договору с АО «Алтайэнергосбыт» 120 тыс. рублей. И долг этот тоже образовался за 2015 год, и тоже из-за МУПа. Правда, «рубильник» в здании администрации применили почти на 2 недели позже — 29 марта.

Как оказалось, проблемами ЖКХ в Тальменском районе вышеупомянутая Ольга Рейзвих начала заниматься совсем недавно: до марта 2016 года она работала в Первомайском районе.

«На прежнем месте работы я тоже была начальником отдела ЖКХ и могу сказать, что аналогичная практика с отключениями практикуется энергетиками во многих районах края. Со сложившимся долгом сейчас активно разбираемся: проводим переговоры, заключаем соглашения. Как только поступают средства — нашли вариант — как погашать долг. Ведь счета арестованы, а приставы деньги из кассы не принимают. Параллельно начали работу по отстаиванию интересов района в суде. То, что энергетики нас отключили — незаконно. Текущие платежи у нас проходят, и с начала года не было ни разу, чтобы мы задолжали более трех периодов подряд. Так почему же они не отключали район в 2015 году, — когда и образовывался этот долг, почему ограничения последовали в самый сложный момент, когда нужно готовится к паводку, а Тальменский район весьма подвержен затоплению? Просто знают, в какой период лучше надавить, вот и давят», — считает Ольга Рейзвих.

За комментариями редакция ИА REGNUM обратилась также к энергетикам. По поводу самой процедуры отключения, в АО «Алтайэнергосбыт» по Тальменскому району заявили буквально следующее:

«АО «Алтайэнергосбыт», руководствуясь законодательством, не вводил ограничений в отношении объектов тепло-водоснабжения, образования и здравоохранения на территории сельсоветов-должников Тальменского района, а сами ограничения проводилось с соблюдением всех, предусмотренных законодательством, процедур: должники были неоднократно, заблаговременно и официально предупреждены о возможных последствиях неоплаты. Обращаем внимание на то, что компанией «Алтайэнергосбыт» на протяжении длительного времени систематически проводились переговоры с главами сельских администраций, а также с администрацией Тальменского района с целью урегулирования проблемы. Были предложены все, предусмотренные законодательством, варианты решения вопроса. Однако конструктивная позиция энергокомпании не нашла понимания у должностных лиц местной власти. Так, руководством Тальменского района неоднократно давались обещания погасить долг, в том числе за счёт реализации на аукционах муниципального имущества. Однако ни одно взятое администрацией Тальменского района обязательство, выполнено не было. Более того, долги не были погашены даже после того, как администрацией района было реализовано муниципальное имущество на сумму свыше 10 млн рублей».

Вместе с тем энергетики признают: действительно, в течение марта — начале апреля 2016 года в отношении ряда сельских советов Тальменского района были введены режимы ограничения энергоснабжения в связи с большой задолженностью за потреблённую электроэнергию (в некоторых случаях периоды неоплаты составили более года). В пример приведены администрация Озерского сельсовета, которая, по словам энергетиков, накопила долг в свыше 1,386 млн рублей, Ларичихинского (долг свыше 1,293 млн рублей), Среднесибирского (долг выше 0,510 млн рублей).

Всего, по их данным, на 1 апреля 2016 года долг предприятий ЖКХ и районного бюджета перед АО «Алтайэнергосбыт» достиг 12 млн рублей. В том числе администрации сельских советов задолжали 5 млн рублей.

Назвав ситуацию с долгами за электроэнергию сложной и указав на «нежелание руководства района конструктивно решать данную проблему», «Алтайэнергосбыт» заявил, что в надежде на скорейшее урегулирование проблемы «открыт к переговорам по данному вопросу со всеми заинтересованными лицами».

Интересно, что здания администрации Тальменского района и Тальменского поселкового совета в списке потребителей, которым произведено частичное (или полное) ограничение режима энергопотребления, не значатся. «Санкции» распространены только на администрации Курочкинского, Казанцевского, Среднесибирского, Шадринцевского, Луговского, Ларичихинского, Анисимовского, Новоперуновского и Озёрского сельсоветов.

Таким образом, есть вероятность, что деятельность администраций, расположенных в самом райцентре Тальменка, не «обесточили» из опасений, что «метод рубильника» работает не везде и не со всеми.