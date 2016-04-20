Ставрополь, 20 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум.



stroikak.com Износ основных фондов

В государственно-частном партнерстве содержится большой потенциал для модернизации сферы ЖКХ. Потенциал, которой используется недостаточно. Такое мнение высказал 20 апреля в Ставрополе зампред представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Милейко на открытии форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе подчеркнул, что задача повышения качества жизни населения должна решаться на уровне муниципальных образований. Но в сегодняшних условиях на этом пути острой становится проблема недостатка финансовых ресурсов.

Большая часть средств сосредотаичивается на более высоком уровне и распределяется в крупных городах и райцентрах. Кроме того, большинство муниципалитетов привыкли жить на дотации, не заботясь об инвестпривлекательности своих территорий.

«Все это толкает на поиски дополнительных ресурсов и форм муниципального развития в условияхэкономических шоков», — сказал полпред. По словам Милейко, проблему изношенности фонда ЖКХ нельзя решить проблемы только бюджетными ресурсами.

«Надо привлекать в модернизваиццю коммунальной инфраструктуры внебюджетные средства», — сказал он. И в этом смысле большой потенциал находится в ГЧП, потенциал которой используется недостаточно.

Милейко добавил, что цель форума в стимулировании регионального развития.

Напомним, в Ставрополе 20 апреля состоялось открытие Первого Северо-Кавказского инвестиционного форума «Энергия Кавказа». В нём принимают участие эксперты в области ЖКХ, а также экономисты и органы власти Северо-Кавказского федерального округа. Форум проблится три дня. За это время инвесторам и участникам встречи будет представлен инвестиционный потенциал Ставрополья в сфере ЖКХ.