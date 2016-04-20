Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону решено увековечить память земляка, пионера русского кинематографа, как его называют, Александра Ханжонкова. Уже изготовлено два эскиза будущего мемориала, автором выступил скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Олешня, проинформировали ИА REGNUM 20 апреля в городской администрации.

rostov-gorod.ru Эскиз памятника Александру Ханжонкову

Установить памятник предлагается напротив школы, где учился будущий кинопромышленник, на самом здании появится мемориальная доска. Еще одну мемориальную доску планируется установить на здании, где Ханжонков впервые увидел кино.

Напомним, будущий зачинатель российской киноиндустрии появился на свет в казачьей семье Войска Донского. Ханжонков окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище и был принят в чине подхорунжего в Донской 1-й казачий полк, квартировавший в Москве. После увольнения в запас по состоянию здоровья, причитающуюся выплату он вкладывал в развитие кинопромышленности. Любовь к индустрии возникла после увиденной короткометражки братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Память Александра Ханжонкова увековечена в Макеевке, где восемь лет назад был установлен монумент Зураба Церетели. А пять лет назад в Ялте у здания киностудии был открыт памятник её основателю.