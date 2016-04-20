Оренбург, 20 апреля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту контрабанды меховых изделий почти на 3 миллиона рублей (часть 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов»). Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля пресс-секретарь Оренбургской таможни Ирина Старостина, из Киргизии в Москву следовал грузовик, который вез столичной фирме 19 наименований «товаров народного потребления». Оренбуржье стало транзитным регионом.

пресс-служба Оренбургской таможни В Оренбуржье задержана крупная партия меха

На международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Первомайском районе Оренбургской области транспортное средство подверглось досмотру контролирующих органов. Среди товаров народного потребления обнаружили 1124 шкуры пушных зверей и меховых полотен, не указанные в товаросопроводительных документах. Документы, разрешающие обращение данного товара на территории Российской Федерации, также отсутствовали.

По заключению специалистов, 996 единиц выявленного товара — это шкуры енотовидной собаки, а 128 единиц товара — меховые полотна, которые с большой долей вероятности выполнены из меха кролика породы рекс. Данные меховые изделия используются для пошива верхней одежды — шуб, полушубков, жилеток, а также для изготовления опушек и воротников. Рыночная стоимость выявленной партии меховых товаров составляет более 2,9 млн рублей. Эти товары относятся к стратегически важным ресурсам.

Напомним, что весной 2016 года из Казахстана в Россию транзитом через Оренбуржья пытались ввезти крупную партию живых черепах общей стоимость 9 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело также по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов фауны».