Пекин, 20 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В сети появились первые фотографии нового премиального кроссовера Acura CDX. Официальная презентация автомобиля пройдет в Пекине 25 апреля 2016 г.

pcauto.com.cn Acura CDX

Японский производитель оснастил свою новинку 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 182 л.с. Вне зависимости от комплектации, Acura CDX будут поставляться с 8-ступенчатым «автоматом».

Габариты Acura CDX схожи с размерами Audi Q3: 4495×1840×1600 мм при колесной базе в 2660 мм. Acura CDX в базовой комплектации не будет оснащена полным приводом. Эта опция будет доступна только для самой полной версии авто, пишет «Тайпин цичэ».

Сборка нового кроссовера будет осуществляться на заводе Acura в Гуанчжоу. При этом Acura CDX станет первой моделью, сборка которой осуществляется на территории КНР. До этого момента все кроссоверы экспортировались в КНР из Японии или США.

Acura CDX будет доступна только на внутреннем рынке КНР. Стартовая цена новинки составит около 150 тыс. юаней. Продажи нового кроссовера от Acura начнутся во второй половине 2016 г.