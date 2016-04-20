Москва, 20 апреля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В России с 25 апреля введены временные ограничения на поставки баклажанов из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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«В связи с продолжающим поступлением из Турции товарных партий баклажанов, зараженных карантинными для России организмами, Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на их поставки с 25 апреля текущего года», — сообщили в пресс-службе.

Накануне, 19 апреля, ведомство сообщило об обнаружении в партии баклажанов, доставленных из Турции в морской порт «Геленджик», цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в живом состоянии. Баклажаны, заражённые трипсом, завозятся из Турции в четвёртый раз на протяжении года. Заражённый продукт опасен тем, что он может вызвать распространение на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в течение месяца может быть введён запрет на ввоз всей растениеводческой продукции из Турции в Россию.

Напомним, что с 1 января запрещён ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Турции. В этот перечень ряд продуктов растительного и животного происхождения. С 17 марта Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз в РФ перца и граната из Турции.