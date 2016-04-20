Иваново, 20 апреля, 2016, 10:22 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Ивановской области

В Ивановской области обновлен актив отделения Российского детского фонда. Кадровые корректировки произошли 19 апреля на общем собрании отделения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В мероприятии приняли участие президент Международной ассоциации детских фондов, директор Научно-исследовательского института детства, писатель Альберт Лиханов, губернатор Павел Коньков, депутаты регионального парламента, члены общественной организации.

По словам главы ивановского региона, фонд — уникальная организация с большой историей и богатым опытом защиты интересов материнства и детства, благотворительной помощи малоимущим семьям, детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. Как подчеркнул Павел Коньков, во многом успехи этой общественной организации связаны с авторитетом ее лидера — Альберта Лиханова.

На мероприятии был избран председатель областного отделения Российского детского фонда, им стала Тамара Сальникова. Первый зампред регионального правительства Дмитрий Куликов возглавил Попечительский совет отделения.

Областное отделение «Российского детского фонда» участвует в реализации общероссийских долгосрочных благотворительных программ, направленных на оказание социальной поддержки детям и семьям ивановского региона.

Так, в 2015 году отделение участвовало в благотворительном марафоне «Ты нам нужен», в акциях, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дню Конституции Российской Федерации. С 2008 года реализуется проект «Коровушка-кормилица — сельской многодетной семье».

В настоящее время отделение продолжает реализацию на территории Ивановской области программ по поддержке и патронату многодетных и приемных семей, семей с детьми, отцы которых погибли в «горячих точках». Ежегодно в летние каникулы для этих семей организуются экскурсии в города Ивановской области и «Золотого кольца».