Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Рано проснувшиеся клещи уже успели напугать жителей Ростовской области. Зарегистрировано более 300 случаев нападения опасных насекомых на людей. В связи с этим работу по обработке мест массового скопления людей решено активизировать. В частности, будут продезинфицированы территории детских лагерей, образовательных учреждений, парки, скверы, рощи, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

rostov-gorod.ru Осторожно, клещи!

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что на Дону территории обследуют энтомологические бригады. Профилактическая работа началась еще перед началом полевых работ. На сегодняшний день от клещей обработана площадь свыше 990 гектаров, в том числе в летних оздоровительных учреждениях опрыскано 10 гектаров.

Кроме того, в донской столице обрабатываются рощи. Продезинфицировано более 120 гектаров травы и другой растительности, в том числе излюбленные места отдыха горожан.

Напомним, что пострадали от укусов опасных насекомых уже 311 человек. Как изменилась ситуация за неделю, пока не уточняется. Известно, что почти 100 детей попали к врачам из-за нападения клещей.