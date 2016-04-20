Горно-Алтайск, 20 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Туризм в Республике Алтай развивается однобоко, заявил спикер регионального Госсобрания Иван Белеков. «К примеру, на священной горе Белуха или на берегах Телецкого озера турист ведет себя страшнее зверя», — сказал он.

gorno-altaisk.info Местных жителей раздражает привычка туристов оставлять надписи на скалах

«Именно поэтому напрашивается разработка закона о квотировании посещения туристов в нашем регионе. Мы должны знать и учитывать баланс экологической возможности наших природных объектов. Туроператоры также должны быть не приезжими, а местными, знающими каждую тропу, заповедные места и обычаи по сохранению природы местного населения», — цитирует Белекова пресс-служба парламента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Горный Алтай является одним из туристских центров Сибири и России. За год регион посещают более 1,5 млн туристов. Часть местных жителей считают, что возросший турпоток привел к неоправданному росту антропогенной нагрузки на природу. К тому же бывают случаи, когда туристы, чаще всего в силу незнания местных традиций, не очень уважительно относятся к культовым объектам: неправильно повязывают ритуальные ленточки на перевалах, оставляют надписи на скалах, делают непристойные фотосессии на фоне сакральных объектов.

«Не стоит преувеличивать значение противоречий между местным населением и туристами, — сказал в интервью ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — В последнее время все-таки наблюдается взаимовыгодное сотрудничество, а случаи конфронтации, имевшие место ранее, практически не наблюдаются. Слова спикера касаются не посещений республики в целом, а именно заповедных мест. Впрочем, смысла в принятии специального республиканского закона нет, вопросы природоохранного режима решены на уровне федерального законодательства и ведомственных актов».