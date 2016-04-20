Краснодар, 20 апреля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Краснодаре в беби-бокс подбросили очередного ребенка, недавно появившегося на свет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства здравоохранения 20 апреля, малышку в специализированном контейнере обнаружили накануне.

minzdravkk.ru Беби-бокс на Кубани

По словам врачей, новорожденная девочка весит почти 3 кг, ее рост — 55 см. Пока она находится под обязательным наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ребенок одет в хорошую одежду. При малышке была лишь записка, в которой «заботливые» родители указали дату рождения девочки.

Как уточнили в Минздраве, это 16-я жизнь, спасенная в беби-боксе.

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Напомним, Сочи стал первым городом в России, где появился беби-бокс. Его установили в городе-курорте в 2011 году. Уже через месяц в него подбросили новорожденную девочку. На сегодня в крае «дежурят» пять беби-боксов: два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. Специализированные контейнеры для новорожденных были закуплены в Чехии, стоимость каждого беби-бокса — 10 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, родным оказалась не нужна и ещё одна новорожденная девочка. Грудничка подбросили в беби-бокс, установленный в Краснодаре, в ночь на 13 марта текущего года. Малышка весит 3,5 кг, внешне она здорова. Записок при ребёнке не было.