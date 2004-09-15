Оренбург, 20 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. На реках области: Урал, Сакмара, Большой Ик продолжается подъем уровня воды на 1−56 см за сутки. На реке Сакмара в городе Кувандыке уровень воды достиг неблагоприятной отметки и составил 355 см, на реке Большой Ик у села Спасское — 741 см (отметка неблагоприятного явления — 650 см). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В реках Оренбуржья отмечено увеличение уровня воды

В Оренбургской области на утро 20 апреля ограничено движение по 11 мостам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, за сутки снято ограничение движения по низководным мостам в Красногвардейском районе селе Новоюлдашево и Бузулукском районе поселке Колтубановский.

В Кувандыкском городском округе остаютсяподтопленими 3три низководных моста, один перелив через автодорогу. К поселку Новоуральск организован объезд через мост населенный пункт Беляевка (20 км). Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена. Уровень перелива над мостом составляет 90 см.

В результате поднятия уровня воды в реке Сакмара на автодороге Зиянчурино-Новосакмарск подтоплен подъезд к низководному мосту. Перелив составляет 50 см. Объездных путей нет. Отрезаны населенные пункты: село Дубиновка, поселок Чулпан, поселок Новосакмарск, село Мухомедьярово, поселок Индустрия. Высота перелива через автодорогу составляет 71 см на протяжении 40 метров. За сутки отмечен подъем воды на 11 см.

В связи с ухудшением обстановки на территории Кувандыкского городского округа есть угроза подтопления населенного пункта Зиянчурино. Пока вода зашла на территорию нескольких дворовых участков населенного пункта. На месте работают оперативные группы спасателей.

В поселке Урал на месте перелива воды через низководный мост организована лодочная переправа, по которой доставляют в сёла продукты и предметы первой необходимости.

В поселок Зиянчурино передислоцирован снегоболотоход на гусеничном ходу, автомобиль «Вахта» Кувандыкского дорожного управления и автомобиль АСМ с двумя лодками от аварийно-спасательной службы Оренбургской области. Спасатели также помогают местным жителям переправляться с одного берега на другой.

Для мониторинга ситуации используется беспилотный летательный аппарат. В настоящее время подтоплены отдельные участки поселковых дорог и семь приусадебных участков.

В связи с резким поднятием уровня воды в реке Сакмара и реке Урал Главное управление МЧС России по Оренбургской области и его подчинённые подразделения функционируют в режиме повышенной готовности.

Напомним, в Кувандыкском районе с 18 апреля из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной послужило поднятие уровня воды в реках Сакмара и Урал и подтопление трех низководных мостов.

В минздраве Оренбургской области сообщили, что в Кувандыкском городском округе создан необходимый запас медикаментов. В населенных пунктах работают медработники. Достигнута договоренность с Беляевской районной больницей: в случае необходимости пациентов частично будут направлять медучреждение. Кроме того, в условиях паводка уже осуществляется доставка больных в Кувандык с помощью катера.

Сейчас в населенных пунктах Кувандыкского городского округа специалисты встречаются с жителями поселков, совершая подворовые обходы, объясняя правила поведения во время паводка, раздавая специальные памятки.