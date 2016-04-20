Всеволожск, Ленинградская область, 20 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Всеволожский завод Ford Sollers начал оснащать серийные Ford Focus моторами российского производства, выпускаемыми моторостроительным заводом в Елабуге, сообщает «Автостат».

carrrsmag.com Ford Focus

Ford Focus стал уже третьей моделью Ford российского производства, оснащенной 1,6-литровым бензиновым двигателем Duratec российского производства мощностью 85, 105 и 125 л.с.

До этого подобные моторы получили субкомпактный кроссовер Ford EcoSport и новый Ford Fiesta в версиях седан и хэтчбек.

Напомним, что в марте 2016 года на заводе в Елабуге был выпущен 5-тысячный двигатель российского производства. На предприятии автоматизация производственного процесса доведена до 95%.

Производственная мощность предприятия составляет 105 тысяч двигателей в год с перспективой её увеличения до 200 тысяч. Сообщается, что не менее 30% автомобилей Ford, выпускаемых в России, будут комплектоваться российскими двигателями.