Чебоксары, 20 апреля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Чувашии к проведению весенних полевых работ приступили 20 районов. Сев яровых в республике начался на пять дней раньше, чем в 2015 году, сообщили ИА REGNUM в Минсельхозе республики.

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В Батыревском, Комсомольском и Шемуршинском районах посеяно 250 га яровых зерновых культур. В районах также ведется боронование озимых культур, многолетних трав, зяби, сев лука-севка.

По данным филиала Россельхозцентра, под урожай засыпано 49,7 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур (103% к плану). Из них доля кондиционных семян составляет 94%, самые высокие показатели — в Красноармейском и Цивильском районах (100%), минимальные — в Чебоксарском районе (79%). Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 44,7% от потребности.

В Минсельхозе отмечают, что посевная площадь под урожай 2016 года составит 580 тыс. га (101,1% к 2015 году). Напомним, в 2015 году в Чувашии общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 573,7 тыс. га, что на 2,7% выше к уровню 2014 года. Яровой сев планируется провести на площади 320 тыс. га.