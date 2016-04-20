Калуга, 20 апреля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. 7 иностранок были привлечены полицией к административной ответственности за занятие проституцией на территории Боровского, Жуковского районов и города Обнинска в районе автотрассы М3 «Украина», сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей Калужского областного управления МВД России.

znamkaluga.ru Иностранки занимались проституцией на трассе М3 «Украина»

Как было установлено, эти женщины неоднократно привлекались к административной ответственности за занятие проституцией, и поэтому было принято решение о нежелательности их пребывания в России. Решения приняты в отношении 3 гражданок Украины, 3 — Молдавии и одной представительницы Казахстана.

В настоящее время путаны покинули Российскую Федерацию. Согласно действующему законодательству, им запрещен въезд на территорию страны как минимум на пять лет.