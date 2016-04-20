Калуга, 20 апреля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего врача-хирурга центральной районной больницы Юхновского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

kaluganews.ru Врач ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности

Как сообщил 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Денис Ветлицин, по версии следствия, в феврале 2015 года житель Юхновского района в результате падения получил тупую травму грудной клетки в виде ссадин, переломов рёбер, разрыва правого легкого. Мужчина обратился в приемный покой центральной районной больницы Юхновского района, где был осмотрен врачом-хирургом.

Между тем, врач, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, при наличии данных об ушибе грудной клетки и возможном переломе рёбер у пациента, не провел должной диагностики больного, не назначил рентгенографию органов грудной клетки и ошибочно поставил диагноз.

Недостаточная диагностика и допущенные в результате небрежных действий врача-хирурга при оказании медицинской помощи пациенту привели к острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности и последующей смерти потерпевшего. При этом установлено, что при правильном и своевременном оказании больному медицинской помощи имелась реальная возможность сохранить жизнь пострадавшему.

В настоящее время по уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 109 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.