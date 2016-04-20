Калуга, 20 апреля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В Калужской области вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении бывшего адвоката Дениса Карпова, осужденного за покушение на мошенничество в крупном размере.

31tv.ru Суд вынес адвокату обвинительный приговор,

Как сообщил 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Калужской области Виталий Гудзь, следствием и судом установлено, что в 2012 году у адвоката Карпова, осведомлённого об обстоятельствах, установленных при расследовании одного из уголовных дел, возник умысел путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства своего знакомого, который был обвиняемым по данному уголовному делу.

Карпов ввёл знакомого в заблуждение и убедил, что он сможет за денежное вознаграждение повлиять на действия правоохранительных органов и суда с целью принятия процессуальных решений в пользу своего знакомого. При этом Карпов не имел реальной возможности повлиять на принятие решений судом.

После этого Карпов предложил своему знакомому передать ему 1 млн. рублей для решения вопроса о назначении судом наказания, не связанного с лишением свободы, пояснив, что эти деньги необходимы для передачи судье в качестве взятки. При этом адвокат не имел никакой возможности повлиять на судью, рассматривающего уголовное дело.

28 апреля 2013 года Карпов в помещении коллегии адвокатов получил от обвиняемого по уголовному делу оговорённую сумму денег в качестве вознаграждения, якобы предназначавшуюся судье. Однако адвокат не смог распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, так как был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления не признал. Однако суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым Денису Карпову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того Карпов лишен права заниматься адвокатской и другой деятельностью, связанной с осуществлением юридической помощи, сроком на три года.