Чебоксары, 20 апреля, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Проблема низких закупочных цен на молоко в Чувашии, которую на протяжении многих лет поднимают крестьяне, кардинально не решается. Власти, которые оказываются бессильны перед аппетитом перекупщиков, находят разные причины: если раньше ссылались на сезонные колебания, то теперь оказывается, что причиной стало повышение зарплаты сельским бюджетникам и отсутствие необходимости «этим заниматься». Между тем цены на сырое молоко продолжают падать, а в магазинах стоимость пакета молока растёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru В фермерском хозяйстве

Проблема низких закупочных цен характерна в целом для всей страны. В соседней Татарии, к примеру, в апреле руководитель республики Рустам Минниханов вмешался в ситуацию, сложившуюся в четырёх районах, где закупочные цены в среднем составили «всего 21,3 руб./кг». Он выступил с критикой в адрес местных властей и поручил им разобраться в причинах таких низких цен, а также предложить конкретные шаги по решению данного вопроса. При этом если в Татарии производством сырого молока занимаются в основном предприятия, доля которых достигает 70%, то в Чувашии — обратная ситуация: до 70% сырого молока обеспечивают частные подворья. Поэтому низкие закупочные цены особенно сильно бьют в целом по всему сельскому населению, для которого молоко остаётся одним из источников дохода. Хотя и крайне скромным, но стабильным. А с учётом растущих цен на корма и символических закупочных цен на молоко производить его на продажу становится невыгодным. Так кризис ещё ощутимее бьёт по крестьянам, которые вынуждены резать коров.

Об этом говорит и официальная статистика. По данным «Агро-Инноваций», средняя закупочная цена, установленная молочными заводами в Чувашии, на 14 апреля составляла 19,97 руб./кг — это на 1,1% ниже, чем было ещё неделю назад, 7 апреля, а с марта снижение составило 6,2%. При этом не по статистике, а по факту цена молока ещё ниже — 14−15 рублей. К примеру, в Моргаушском районе в настоящее время закупочная цена составляет 15 рублей. При этом сельчане отмечают, что в конце февраля закупочные цены начали расти — что совпало с приездом в Чувашию премьера Дмитрия Медведева и вдохновило крестьян. Однако как только высокопоставленный чиновник уехал, цены на молоко снова обвалились.

Последние годы население стало резко сокращать производство молока на продажу. По данным Чувашстата, в 2008 году населением производилось 75,4% всего объёма молока в республике, в 2014 году этот показатель снижен до 67,7%, в I квартале 2016 года он составил уже 64%. Как следствие — производство молока в Чувашии снижается: в 2009 и 2010 годах в хозяйствах всех категорий было произведено 495 тыс. тонн, в 2011 году — 489 тыс. тонн, в 2012-м — 458 тыс. тонн, в 2013 и 2014 годах — 423 тыс. тонн. В 2015 году показан едва заметный рост за счёт увеличения средних надоев, составив 424,1 тыс. тонн.

В личных подсобных хозяйствах продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота (КРС) и расти производство мяса. По данным Чувашстата, в I квартале в частных подворьях производство скота и птицы в живом весе составило 7,4 тыс. тонн, что на 1,7% выше аналогичного уровня 2015 года. Поголовье КРС за указанный период снизилось на 3,3% (до 123,7 тыс. голов), производство молока уменьшилось на 1,1%, составив 62,3 тыс. тонн. На 1 апреля в Чувашии в хозяйствах всех категорий насчитывалось 92,5 тыс. коров, из них почти 68% (62,5 тыс. голов) содержатся в частных подворьях.

В этих условиях — при многочисленных заверениях чиновников, которым крестьяне уже мало верят, отсутствии реальной господдержки и бессилии власти перед перекупщиками, которых в районах хорошо знают и которые диктуют свои условия, — производство молока в Чувашии в лучшем случае может сохраниться на прошлогоднем уровне. О падении объёмов производства молока в своём годовом отчёте глава Чувашии Михаил Игнатьев говорить не стал, но при этом с упоением рассказывал об улучшении качественных показателей и рекордных средних надоях, которые «не регистрировались в республике и в советское время».

На вопрос о проблеме с закупочными ценами на молоко глава Чувашии попросил «не политизировать» тему, зачем-то вернувшись в 90-е годы, когда «в России на потребительском рынке не стало хватать молока, и по сей день это продолжается». Комментируя снижение поголовья в личных подворьях, глава республики заявил, что это происходит потому, что «каждый, наверное, хочет заниматься своим делом»: «Выполняя указы президенты, мы увеличили зарплату работникам бюджетной сферы, и, имея доходы в семье, перестали этим заниматься. И поголовье снижается. Но у нас растут качественные показатели, что очень важно».

Комментируя закупочные цены на сырое молоко, Михаил Игнатьев, ещё недавно защищавший крестьянство и обличавший посредников-перекупщиков, изменил точку зрения: «Рынок делает своё дело. И мы в отдельной республике не можем влиять на цены, которые складываются между производителями и между покупателями. Но в то же время мы вместе с вами влияли и, насколько возможно, будем влиять на все эти процессы, чтобы не было необоснованного обмана, прежде всего, сельхозтоваропроизводителей».

Между тем оппозиция в Чувашии утверждает, что с начала весны цены на сырое молоко в сёлах упали на треть — с 21 до 14 рублей. В частности, член фракции справороссов в Госсовете Чувашии Олег Николаев обращает внимание на то, что крестьяне не получают поддержку от правительства: «Государственная поддержка оказывается только большим молочным хозяйствам, которые собирают всю сумму бюджетной поддержки, но при этом дают всего 30−35% сырого молока в республике. На наш взгляд, это несправедливо, надо соответствующим образом также поддержать крестьян».

Напомним, ранее директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, говоря о путях стабилизации ситуации при кризисе, подчеркнула, что в условиях кризиса «нужно помогать людям»: «Приоритет — люди, а не предприятия». По мнению эксперта, «жить придётся в обозримой перспективе за счёт пищевой промышленности». «Надо отчаянно наращивать её конкурентоспособность, благо у вас продукция недорогая и качественная. Надо пробиваться по стране», — рекомендовала она, говоря о Чувашии.