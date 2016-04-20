Калуга, 20 апреля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обсудил перспективы сотрудничества региона с компанией Cellino Group (Италия).

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, на встрече речь шла о перспективах дальнейшего развития деятельности итальянской компании на территории Калужской области.

Компания Cellino Group — один из основных мировых производителей компонентов для автомобильной промышленности, которая осуществляет весь процесс производства: от проектирования до полной реализации заказа. В 2014 году было подписано соглашение о намерении в сфере реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» инвестиционного проекта по созданию производства автокомпонентов для автомобильной промышленности.

Уже реализован первый этап: смонтирована высокотехнологичная автоматизированная линия для производства топливных баков.

По информации Агентства регионального развития Калужской области, в настоящее время в регионе активно реализуются инвестиционные проекты с участием итальянских компаний: ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Цуегг Руссия» (производство фруктовых полуфабрикатов для пищевой промышленности), ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус» (производство автокомпонентов), ООО «ЛАМИНАМ РУС» (производство сверхтонких керамических панелей), «Палладио Дзаннини» (производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции), ООО «Джервази Восток» (производство кузовов для грузовых автомобилей), ООО «СМК», ООО «Меркатор Калуга» в партнерстве с итальянской компанией ООО «Жилетта» (часть международной корпорации Bucher, производство дорожной техники, коммунальной техники и оборудования).