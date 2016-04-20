Волгоград, 20 апреля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Волгограде удалось задержать серийного маньяка. Мужчина, подозреваемый минимум в четырех изнасилованиях, снимал квартиру в жилом комплексе «Снегири» в Дзержинском районе города. Злоумышленник был задержан накануне, 19 апреля, поздно вечером, сообщает газета «Волгоградская правда», отмечая, что следственные органы эти данные пока не подтверждают.

volgograd.sledcom.ru Разыскиваемый маньяк

По информации правоохранительных органов, сейчас мужчину проверяется на причастность к серии преступлений по ч. 3 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Как пояснили очевидцы, найти сходство в злоумышленнике, который как оказался живет с ними по-соседству было трудно. Но в последнее время жильцы дома стали жаловаться на слишком шумный образ жизни квартиросъемщика — у него постоянно были ночные гости, уточняет издание. На съемной квартире, где и был задержан подозреваемый, со слов очевидцев, был обнаружен и белый шарф, которым задержанный закрывал лицо во время преступлений, и трость. Внутри нее была спрятана острая пика, которой он угрожал женщинам.

Напомним, о расследовании серия нападений на молодых женщин региональным управлением Следственного комитета, следственные органы заявили в начале апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, преступления были совершены в декабре 2015 года, а также январе, феврале и марте текущего года.

По данным следствия, неизвестный мужчина орудовал в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. В подъездах домов злоумышленник нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом ножом или отверткой. Жертвами преступника стали, как минимум, четыре женщины в возрасте от 17 до 27 лет.

Следствие полагает, что все эти преступления совершены одним и тем же лицом. Тогда был распространен фоторобот преступника, составленный со слов потерпевших. Разыскиваемому мужчине на вид было около 35−40 лет, рост примерно 170 — 175 см, среднего телосложения, с карими глазами и смуглой кожей, был одет в «дутую» спортивную куртку, брюки и спортивную вязаную шапку черного цвета. Также в качестве примет был указан и белый шарф, которым он закрывал лицо в момент преступлений.