Майма, Алтай, 20 апреля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Останки бивня мамонта обнаружены в окрестностях села Майма в Республике Алтай при разработке гравийного карьера. Находка располагалась на глубине около 24 метров. От огромного животного сохранился бивень длиной почти 2 метра, а также часть костей, сообщили ИА REGNUM в республиканском Агентстве по культурно-историческому наследию.

akin04.ru На Алтае обнаружен бивень мамонт

Специалисты назвали данную находку уникальной из-за ее хорошей сохранности, им не только удалось провести визуальный осмотр, но и транспортировать обнаруженный фрагмент бивня мамонта.

Ранее на территории Майминского района были обнаружены останки трех мамонтов. Они, как и в данном случае, были найдены в ходе земляных работ на песчано-гравийных карьерах. Ученые считают, что мамонты, чьи останки теперь находят, были погребены в толще гравия во время так называемого «великого алтайского потопа», произошедшего 20−22 тысячи лет назад в результате прорыва большого озера, которое находилось в Чуйской котловине. Тогда же, например, в результате катаклизма образовались высокие террасы у Ини в Онгудайском районе. Это была одна из величайших природных катастроф мирового масштаба, утверждают исследователи.