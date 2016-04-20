Москва, 20 апреля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Исключение действующего президента Сирии Башара Асада из конструкции власти приведёт к обрушению остатков сирийской государственности. Такую позицию в эфире телепрограммы «Вести. doc» 19 апреля озвучил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению эксперта, за этим последует усиление позиций международных террористов, а также будут посеяны страх и сомнения в дальнейших перспективах мирного урегулирования.

Флаг Сирии

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Как сообщало ИА REGNUM, умеренная оппозиция Сирии 18 апреля приняла решение приостановить мирные переговоры в Женеве, поскольку Дамаск, по мнению её представителей, не демонстрирует серьезность намерений в продвижении политического процесса, который предполагает создание органа государственного управления. Такой орган на время политического процесса будет обладать всей полной власти и не будет включать в себя действующего президента страны Башара Асада.

Коротченко уверен, что переговоры в Женеве — это сложная многофакторная политическая игра. В ней участвуют страны, заинтересованные в том, чтобы усилить свои позиции в будущей Сирии: США, Саудовская Аравия, Катар, Турция и ряд других государств.

«Разумеется, эта сирийская оппозиция, которая прибыла на переговоры с делегацией, представляющей официальный Дамаск, она не самостоятельна. За ней стоят кукловоды, которые дёргают за нитки. Эти кукловоды заставили покинуть часть сирийских оппозиционеров переговоры в Женеве. Разумеется, мы здесь усматриваем дальний план США, которые не хотят военной дипломатической победы России в Сирии», — подчеркнул эксперт.

«Что такое убрать сейчас Асада из конструкции власти? — продолжил Коротченко. — Это означает полностью обрушить остатки сирийской государственности, которая начала восстанавливаться после того, как Россия начала военную операцию против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Асад не просто диктатор, это краеугольный камень нынешней сирийской государственности. Выдернуть его из этой конструкции — значит усилить позиции международных террористов, лишить дееспособности сирийские правительственные войска, посеять страх и сомнения в дальнейших перспективах мирного урегулирования».

Он также подчеркнул, что в политической повестке дня сегодня нет вопроса об Асаде, зато стоит вопрос продолжения политики национального примирения и прекращения огня, концентрации усилий на борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.

«То, что делает сегодня сирийская оппозиция в Женеве, — это удар в спину Сирии, сирийского народа и политики мирного урегулирования», — заключил Игорь Коротченко.